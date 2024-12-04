رياضة النواب تناقش تأخر المنحة المالية لمراكز الشباب بالدقهلية

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة الدقهلية بسبب تأخر وزارة الرياضة، في المنحة المقدمة لمراكز الشباب وتعطل إشهار البعض منها.

وبدأ اجتماع اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن أسباب تأخير إشهار مراكز شباب (القزاقزة – العمارنة – العامرة – الطوابرة) منذ عام 2022، وأسباب توقف منحة وزارة الشباب والرياضة (3000 جنيه) لمراكز الشباب مما يؤدي إلى عدم قدرتها على سداد بعض التزاماتها.

من جهته أكد محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بأن المديرية قامت بصرف مبلغ وقدره (1882000 جنية) إعانة موزعه على عدد 19 ادارة فرعية بإجمالي (424) مركز شباب قرية، وعدد (6) مركز شباب مدينة، وعدد (5) مراكز تنمية شبابية، وعدد (5) جمعية كشافة. كما قامت مديرية الشباب والرياضة بصرف مبلغ وقدره (186000 جنية) دعم موزعة على عدد (93) مركز شباب.

أوصت اللجنة النائب بخطاب رسمي بشأن مراكز الشباب محل طلب الإحاطة (القزاقزة – والعمارنة – العامرة – الطوابرة) متضمنًا الإفادة بإجراءات اشهار مراكز الشباب وفقا لشروط مبادرة حياة كريمة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبد العاطي، بشأن عدم قبول التبرع بقطعة أرض مساحة 12 قيراط لإنشاء مركز شباب بقرية السرسي – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية، وهو ما عقب عليه محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بانة تم مخاطبة إدارة شباب السنبلاوين بتاريخ 7/2/2024 للتنبيه على مفوض الاشهار بالقرية بشأن استيفاء أوراق إشهار المركز ولم يتم استيفائها، كما قامت المديرية بمخاطبة مديرية الزراعة بالدقهلية بتاريخ 16/6/2022 بشأن إنهاء الاجراءات القانونية لنقل حيازة الارض لصالح الشباب والرياضة ولم يرد الرد حتى تاريخه، علمًا بأنه تم إدراج القرية بمبادرة حياة كريمة لإنشاء مركز شباب وملعب.

وأوصت لجنة الشباب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لقبول تبرع الأرض محل موضوع طلب الإحاطة والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيماء محمود نبية، بشأن صيانة مركز شباب ميت حديد التابع لإدارة شباب منية النصر محافظة الدقهلية، هو ما عقب عليه الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، بإنه تم عمل مقايسة صيانة عاجلة للوحة الكهرباء بمبلغ (40000 جنية) بموجب مقايسة وتم تحويل المبلغ في حساب المركز بموجب مقايسة معدة من الإدارة الهندسية، وتم عمل مقايسة صيانة شامله من قبل الادارة الهندسية بالمديرية وجاري تدبير الاعتماد المالي.

وبناء على ما دار من مناقشات، أوصت اللجنة بتنسيق وزارة الشباب والرياضة مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية ووزارة التخطيط لإعادة ترتيب أولويات الخطة الاستثمارية لمديرية الدقهلية حتى يتسنى تنفيذ الاعمال المطلوبة لصيانة مركز شباب ميت حديد التابع لإدارة شباب منية النصر.

واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت عازر نصر الله، بشأن إحلال وتجديد وتطوير الملعب الخماسي نادي بمدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية.



وأفاد محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بأنه لا مانع لدي الوزارة من تحويل أرضية ملعب نادي ميت غمر إلى إكليريك مغطي بحيث تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية بإفادة وزارة الشباب والرياضة بالمقايسة الخاصة بالملعب وأوصت لجنة الشباب بسرعة الانتهاء من إعداد المقايسة المطلوبة لتحويل أرضية ملعب نادي ميت غمر إلى إكليريك تمهيدًا للبدء في تنفيذه.