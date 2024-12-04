وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره السوري

أخبار مصر
بوابة الفجر

 

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا من بسام صباغ، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية.

تناول الاتصال آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها.


وجدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدًا الأهمية البالغة لحماية المدنيين.

كما تم بحث سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية.

الأكثر قراءة

عاجل:- زلزال بقوة 4.8 درجات في تركيا يشعر به سكان مصر

عاجل.. أول قرارات هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة

نوة قاسم تجلب الأمطار ورياحًا شديدة على السواحل الشمالية

"كونتكت" و"إي-خالص" توسعان شراكتهما لتشمل خدمات الدفع عبر نقاط البيع

صدقى صخر يتعاون مع أحمد أمين في "مذكرات نشال" رمضان 2025

للنصب على المواطنين.. قرار قضائي ضد المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بالمرج

معلق مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024: نوة قاسم تضرب السواحل الشمالية وأمطار غزيرة متوقعة