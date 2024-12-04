ترتيب جدول الدوري الإسباني قبل انطلاق مواجهات اليوم الأربعاء

الفجر الرياضي
جدول الدوري الإسباني
جدول الدوري الإسباني

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 4 من ديسمبر الجاري، انطلاق العديد من المباريات الهامة في الدوري الذي يهتم به العديد من الجماهير العربيه والعالميه، الدوري الإسباني.

ترتيب جدول الدوري الاسباني قبل انطلاق مواجهات اليوم الأربعاء

وقبل إنطلاق المباريات اليكم ترتيب الدوري الاسباني الممتاز:

1-برشلونة 37 نقطة.

2-ريال مدريد 33 نقطة.

3-اتلتيكو مدريد 32 نقطة.

4-اتليتكو بيلباو 26 نقطة.

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5-فياريال 26 نقطة.

6-مايوركا 24 نقطة.

7-اوساسونا 23 نقطة.

8- جيرونا 22 نقطة.

9- ريال سوسيداد 21 نقطة.

10- ريال بيتيس 20 نقطة.

11- اشبيلية 19 نقطة.

12- سيلتا فيغو 18 نقطة.

13- رايو فاليكانو 16 نقطة.

14- لاس بالماس 15 نقطة.

15- ليغانيس 15 نقطة.

16- ديبورتيفو ألافيس 14 نقطة.

17-خيتافي 13 نقطة.

18- اسبانيول 13 قاط.

19- فالنسيا 10 نقاط.

20- بلد الوليد 9نقاط.

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