ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مواجهات اليوم الأربعاء

الفجر الرياضي
جدول الدوري الإنجليزي
جدول الدوري الإنجليزي

تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 4 من ديسمبر الجاري، العديد من المنافسات في الدوري الأكثر شعبية وأهمية بين الجماهير العربيه والعالميه، الدوري الإنجليزي.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مواجهات اليوم الأربعاء

وقبل انطلاق المباريات اليكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:

الزمالك يفوز على المقاولون العرب في دوري الطائرة

أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا استعدادًا لمواجهة إنيمبا ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

1-ليفربول 34 نقطة.

2-تشيلسي 25 نقطة.

3-آرسنال 25 نقطة.

4-برايتون 23 نقطة.

5-مانشستر سيتي 23 نقطة.

6-نوتينغهام فورست 22 نقطة.

7-توتنهام 20 نقطة.

8- برينتفورد 20 نقطة.

9- مانشستر يونايتد 19 نقطة.

10- فولهام 19 نقطة.

11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة.

12- استون فيلا 19 نقطة.

13- بورنموث 18 نقطة.

14- وست هام يونايتد 15 نقطة.

15- ليستر سيتي 13 نقطة.

16- كريستال بالاس 12 نقطة.

17-ايفرتون 11 نقطة.

18- وولفرهامبتون 9 نقاط.

19- ايبسويتش تاون 9 نقاط.

20- ساوثهامبتون 5 نقاط.

مواد متعلقة

ترتيب جدول الدوري الإسباني قبل انطلاق مواجهات اليوم الأربعاء

السبب الحقيقي وراء غياب محمد صبحي عن مباراة الزمالك وغزل المحلة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- زلزال بقوة 4.8 درجات في تركيا يشعر به سكان مصر

عاجل.. أول قرارات هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة

نوة قاسم تجلب الأمطار ورياحًا شديدة على السواحل الشمالية

"كونتكت" و"إي-خالص" توسعان شراكتهما لتشمل خدمات الدفع عبر نقاط البيع

صدقى صخر يتعاون مع أحمد أمين في "مذكرات نشال" رمضان 2025

للنصب على المواطنين.. قرار قضائي ضد المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بالمرج

معلق مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024: نوة قاسم تضرب السواحل الشمالية وأمطار غزيرة متوقعة