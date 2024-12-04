تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 4 من ديسمبر الجاري، العديد من المنافسات في الدوري الأكثر شعبية وأهمية بين الجماهير العربيه والعالميه، الدوري الإنجليزي.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مواجهات اليوم الأربعاء

وقبل انطلاق المباريات اليكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:

1-ليفربول 34 نقطة.

2-تشيلسي 25 نقطة.

3-آرسنال 25 نقطة.

4-برايتون 23 نقطة.

5-مانشستر سيتي 23 نقطة.

6-نوتينغهام فورست 22 نقطة.

7-توتنهام 20 نقطة.

8- برينتفورد 20 نقطة.

9- مانشستر يونايتد 19 نقطة.

10- فولهام 19 نقطة.

11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة.

12- استون فيلا 19 نقطة.

13- بورنموث 18 نقطة.

14- وست هام يونايتد 15 نقطة.

15- ليستر سيتي 13 نقطة.

16- كريستال بالاس 12 نقطة.

17-ايفرتون 11 نقطة.

18- وولفرهامبتون 9 نقاط.

19- ايبسويتش تاون 9 نقاط.

20- ساوثهامبتون 5 نقاط.