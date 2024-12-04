قرعة الحج السياحي وحج الجمعيات الأهلية 1446هـ: موعد القرعة والفئات الممنوعة من السفر

يترقب قطاع كبير من المواطنين في مصر إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي وحج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1446هـ.

وقد أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446هـ، وفقًا لقانون 84 لسنة 2022، الذي ينظم الحج في مصر، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977م.

ومن المقرر أن يتم إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في جميع مستويات الحج السياحي، وسيتم إعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.

مواعيد القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية

في إطار استعدادات وزارة التضامن الاجتماعي لموسم الحج 1446هـ، سيتم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية منتصف شهر ديسمبر المقبل.

ستتم القرعة على بوابة الحج المصرية الموحدة، بحضور ممثلين من كل محافظة.

سيتم إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما ستنشر في المديريات والإدارات الاجتماعية التابعة لها.

الفئات الممنوعة من السفر لأداء الحج

حددت الجهات الرسمية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج 1446هـ (وزارة السياحة والآثار، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الداخلية) بعض الفئات التي سيتم منعها من السفر لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وتتمثل هذه الفئات في:

مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل كلى. مرضى تليف الرئة. حالات السمنة المفرطة المرضية. الحالات المتقدمة من أمراض القلب، الأوعية الدموية، والتليف الكبدي. مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيماوي. السيدات الحوامل في الأشهر الأولى أو الأخيرة. الأشخاص المصابون بالأمراض النفسية والزهايمر حسب التقارير الطبية. الأشخاص الذين يعانون من أمراض معدية نشطة، مثل السل الرئوي المفتوح. الأطفال دون 12 سنة.

الاستعدادات والإجراءات الصحية

تجري الاستعدادات لموسم الحج 1446هـ وفقًا للضوابط الصحية التي وضعتها الجهات المختصة، حيث يتم التأكد من أن الحجاج الذين سيتم اختيارهم مستوفون لجميع المعايير الصحية المطلوبة، لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع خلال موسم الحج.