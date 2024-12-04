"مدير تعليم الفيوم" يكرم طالبتان بمدرسة معصرة عرفة الابتدائية

محافظات
مدير تعليم الفيوم
"مدير تعليم الفيوم" يكرم طالبتان بمدرسة معصرة عرفة الابتدائي

قام الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم ويرافقه الأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية بزيارة مدرسة معصرة عرفه الابتدائية التابعة لإدارة إطسا التعليمية لمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة.

 

حيث حضر الدكتور "قبيصي" طابور الصباح وتحية العلم والإذاعة المدرسية،بالمدرسة وعقب إنتهاء الطابور قام بالمرور على عدد من الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية ومستوى الطلاب والأنشطة الصفية والتقييمات الأسبوعية.

 

كما تابع الدكتور، "قبيصي" البرنامج العلاجي للقرائية بالصفوف الأولى، وقام بمناقشة تلاميذ الفصل على السبورة للوقوف على مستوى القراءة والكتابة لدى تلاميذ الصفوف الأولى، كما تفقد الصف السادس الابتدائي، وحضر حصة رياضيات، وناقش التلاميذ للوقوف على المستوى العلمي للتلاميذ فى مادة الرياضيات.

 

أشاد وكيل الوزارة، بتفعيل مبادرة إزرع شجرة، ومبادرة دهان وطلاء الفصول الدراسية، التى تم إطلاقها على مستوى المحافظة، حيث أشاد وكيل الوزارة بنظافة المدرسة والفصول الدراسية وتجميلها وتشجير المدرسة بالشكل الجمالى اللائق.

 

وخلال الزيارة قام الدكتور خالد قبيصي بتكريم التلميذة دينا أحمد جمال حامد - الصف الخامس الابتدائي، والتلميذة  خلود أحمد عبدالتواب - الصف السادس الابتدائي، من ذوي القدرات الخاصة بالمدرسة ومنحهم شهادات تقدير وذلك لتفوقهم العلمي، وإصرارهم على استكمال المراحل التعليمية،  وقام وكيل الوزارة بتحفيز الطالبتين على التعليم والتعلم، وقام بتكليف مدير إدارة المدرسة بضرورة مساعدتهم على التعليم داخل المدرسة، وتوفير سبل الراحة اللازمة والبيئة المناسبة لهم من أجل النجاح والتفوق ومواصلة رحلة التعليم

 

كان ذلك بحضور الدكتور منتصر الشماع،  مدير عام إدارة إطسا التعليمية،  والأستاذ خالد سيد وكيل إدارة إطسا، والأستاذ أيمن حبيشي مدير التعليم الابتدائي بإدارة إطسا التعليمية.

 

تقدم وكيل الوزارة برسالة شكر وتقدير لإدارة المدرسة وفريق العمل من المعلمين الشرفاء، وذلك الانضباط في العمل، وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، والجهد المتميز المبذول في العمل داخل الفصول الدراسية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG-20241204-WA0048
IMG-20241204-WA0048
IMG-20241204-WA0047
IMG-20241204-WA0047
IMG-20241204-WA0046
IMG-20241204-WA0046
IMG-20241204-WA0045
IMG-20241204-WA0045
IMG-20241204-WA0044
IMG-20241204-WA0044
IMG-20241204-WA0043
IMG-20241204-WA0043

IMG-20241204-WA0042
IMG-20241204-WA0042
IMG-20241204-WA0041
IMG-20241204-WA0041
IMG-20241204-WA0040
IMG-20241204-WA0040
IMG-20241204-WA0039
IMG-20241204-WA0039
IMG-20241204-WA0038
IMG-20241204-WA0038
الفيوم تعليم الفيوم مدير تعليم الفيوم تكريم طالبتان مدرسة معصرة صاوى
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- زلزال بقوة 4.8 درجات في تركيا يشعر به سكان مصر

عاجل.. نبأ سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة إنيمبا

بثلاثية نظيفة الزمالك يحقق الفوز على الرجاء بمطروح.. وديا

12 ديسمبر.. نانسي عجرم تلتقي جمهورها في دبي

معلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

عاجل.. أول قرارات هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة

شهر جمادى الآخرة.. دلالاته التاريخية واستقباله عند المسلمين

اسعار البيض اليوم الاربعاء 4-12-2024 في الدقهلية