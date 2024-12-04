مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


يترقب عشاق ومحبي الكرة العالمية مباريات الأندية الأوروبية في الدوريات الأوروبية تحديدا مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني بجانب مواعيد مباريات الأندية العربية في دوري أبطال آسيا بالإضافة إلى مباريات كأس الخليج. 


تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباريات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني بجانب مباريات دوري أبطال آسيا بينما تنقل مباريات كأس الخليج عبر قنوات دبي الرياضية الإماراتية والكأس القطرية والكويت الرياضية

مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة


ويستعرض الفجر الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات...


* الدوري الإنجليزي:
- ساوثهامبتون وتشيلسي الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر 

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ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مواجهات اليوم الأربعاء

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ترتيب جدول الدوري الإسباني قبل انطلاق مواجهات اليوم الأربعاء


- إيفرتون وولفرهامبتون الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر 


- نيوكاسل يونايتد وليفربول الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر 


- مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر 


- آرسنال ومانشستر يونايتد الساعة 10 وربع مساء بتوقيت مصر 


- أستون فيلا وبرينتفورد الساعة 10 وربع مساء بتوقيت مصر 


* الدوري الإسباني:


- أتلتيك بلباو وريال مدريد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر


* دوري أبطال الخليج:


- القادسية الكويتي والرفاع البحريني الساعة 4 ونصف وخمس دقائق مساء بتوقيت مصر 
- الاتفاق السعودي والعربي القطري الساعة 7 مساء بتوقيت مصر 


* دوري أبطال آسيا:


- القوة الجوية العراقي والتعاون السعودي الساعة 4 مساء بتوقيت مصر 


- الكويت الكويتي وحسين إربد الأردني الساعة 6 مساء بتوقيت مصر 


- الوكرة القطري ورافشان طاجيكستان الساعة 6 مساء بتوقيت مصر 


- شباب الأهلي الإماراتي وناشاف كارسي الأوزبكي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

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