للنصب على المواطنين.. قرار قضائي ضد المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بالمرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس مالك كيان تعليمى "دون ترخيص" استخدمه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بالمرج 15 يوما ذمة التحقيق

ضبط مالك كيان تعليمي بتهمة النصب

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات ودورات تدريبية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات الكبرى وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على الشهادات والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك الكيان (مقيم بمحافظة القاهرة)، وعُثر بمقر الكيان المشار إليه على (عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان – دفتر إيصال تحصيل نقدية)، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.