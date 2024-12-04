إريكسون تتيح التحول إلى السحابة الأصلية باستخدام حل Compact Packet Core الجديد

يشمل حل إريكسون المدمج الجديد Compact Packet Core على وظائف مدير الحزمة الرئيسية (Packet Core Controller PCC) وبوابة الحزم الأساسية (Packet Core Gateway PCG) على رأس نسخة مدمجة من البنية التحتية السحابية الأصلية (CNIS) من إريكسون، وهو عبارة عن حل عالمي مع إعدادات محددة مسبقًا وإجراءات انتقال سلسة تبسط عملية الانتقال إلى البنية التحتية السحابية الأصلية وتزيد من كفاءة العائد على الاستثمار في هذه البنية التحتية الرئيسية للشبكة.



يدعم حل Compact Packet Core بشكل كامل شبكات الجيل الرابع وشبكات الجيل الخامس غير المستقلة وشبكات الجيل الخامس المستقلة، مما يوفر لمزودي خدمات الاتصالات القدرات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الاستراتيجية والتشغيلية.



تم إطلاق Compact Packet Core مع خدمة إدارة دورة حياة الحلول حيث تشرف إريكسون على الترقيات الآلية للشبكة، ويوفر ذلك مزايا مثل الترقيات السلسة، وشبكات متواكبة مع أحدث الابتكارات في مجال البرمجيات والأمان.

تقول مونيكا زيثزون، رئيس حلول الشبكات الأساسية في إريكسون:” من خلال هذا الحل، نقدم نهجًا جديدًا للترقية إلى الشبكات السحابية الأصلية وتقديم تكنولوجيا الجيل الخامس الأساسية المبنية على خبرتنا العميقة مع الشبكات الأكثر تطورًا في العالم. إنه يبسط عملية التحديث بشكل كبير مع إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبرمجياتنا السحابية الأصلية ذات المستوى العالمي. نحن فخورون بتقديم حل Compact Packet Core لمزودي خدمات الاتصالات الذين يتطلعون إلى تسريع رحلتهم في مجال السحابة الأصلية وإدارة نمو السعة“.

انتقال أكثر سلاسة لجميع المشتركين إلى السحابة الأصلية

يقدّم الحل الجديد بساطة نهج” الأجهزة “ويضيف إليه من خلال توريث المزايا الرئيسية من كونه سحابيًا أصليًا، فهو يدعم الميزات الرئيسية للسحابة الأصلية مثل الأتمتة وترقيات البرامج أثناء الخدمة (ISSU) والترقيات المتجددة للحاويات كخدمة (CaaS RU) ويمنح مزودي خدمات الاتصالات المرونة اللازمة لتكييف الشبكة مع حالات الاستخدام أو أعباء العمل الجديدة أثناء نموهم وتطوير خدماتهم للعملاء.

الحل يوفر تهيئة مُحسّنة ومعتمدة لنشر وظائف الشبكة الأساسية للحزم على البنية التحتية السحابية الأصلية لزيادة سهولة النشر والانتقال وترقيات البرامج إلى أقصى حد، مما يقلل من التعقيد الكلي. وبفضل التكوينات المحددة مسبقًا لهذا الحل، يتوفر لمزود خدمة الشبكة الأساسية للحزم معاملات أقل بنسبة 80%، كما أنه سيتيح خفضًا يصل إلى 30% في الطاقة وبصمة الأجهزة نظرًا لقدرته المضمنة التي تدعم أحدث أجيال وحدات المعالجة المركزية (CPU) أثناء تطورها.

تم إيجاد هذا الحل لحل التحديات المحددة التي يواجها مزودو خدمات الاتصالات عند الانتقال من البنية التحتية القديمة، وهو مصمم لتبسيط العمليات في جميع المجالات، ويضمن استمرار الخدمة بسلاسة والاحتفاظ بمنطق أعمال مزودي خدمات الاتصالات الذي يقوم عليه التكوين التكنولوجي أثناء التثبيت، والانتقال والترقيات والتوسعات.

يتم استخدام برنامج الحزمة الرئيسية من إريكسون في جميع سيناريوهات النشر بما في ذلك Compact Packet Core لتأمين قابلية التشغيل المتبادل.

وقال جلين هانت، المحلل الرئيسي في شركة جلوبال داتا:” لا يخفى على أحد أن مزودي خدمات الاتصالات يواجهون تحديات مشتركة واختبارية عند ترقية نماذج النشر السحابية الخاصة بهم لتقديم أو توسيع نطاق مزايا نموذج التشغيل السحابي الأصلي أو التوجه نحو نشر الجيل الخامس الأساسي. يزيل حل Compact Packet Core من إريكسون عائق النشر الذي يأتي مع اختبارات التشغيل المتبادل والتكامل المطولة بحكم كونها حلًا مدمجًا مسبقًا، كما أن تكويناتها المضمنة ومتطلبات البصمة المنخفضة تعني إمكانية الانتقال الأقل تكلفة وتعقيدًا واستهلاكًا للوقت“.

التحول إلى السحابة الأصلية في طريقه بالفعل، مع زخم متزايد واضح في السوق. فاعتبارًا من أكتوبر 2024، تمتلك إريكسون أكثر من 120 عقدًا تجاريًا فريدًا من الجيل الخامس الأساسي أو السحابة الأصلية، مع أكثر من 55 عميلًا حاليًا لحلول الجيل الخامس الأساسية ثنائية الوضع (بما في ذلك عملاء مباشرون من عملاء EPC وعملاء الجيل الخامس غير المستقل وعملاء الجيل الخامس المستقل). كما أن هناك إقبال متزايد على تقنية الجيل الخامس المستقلة حيث تشير أبحاث تقرير إريكسون للتنقل إلى أن ما يقرب من 60٪ من اشتراكات الجيل الخامس - 3.6 مليار اشتراك - ستكون على الجيل الخامس المستقل في عام 2030. وأظهر بحث منفصل أجرته إريكسون في أوروبا أن المستهلكين على استعداد لدفع ما يصل إلى 15٪ إضافية على تذاكرهم لتحسين تجربة الاتصال والتطبيقات في الفعاليات الكبيرة مثل الحفلات الموسيقية أو الفعاليات الرياضية. وتسمح تقنية الجيل الخامس المستقلة لمزودي خدمات الاتصالات بتلبية هذا المطلب بشكل أفضل، من خلال تقديم عروض اتصال متميزة مثل تخصيص جزء من شبكتهم لضمان جودة التجربة للمستخدمين أو التطبيقات المحددة.

وقد تم تصنيف إريكسون مؤخرًا كشركة رائدة في تقرير ”مشهد السوق: تقرير الموردين الأساسيين لعام 2024" الصادر عن دار أومديا للمحللين، حيث حصلت على أعلى درجة إجمالية للمحفظة من بين جميع المزودين الذين تم تقييمهم، حيث احتلت المركز الأول في كل من الجاهزية السحابية الأصلية، والأتمتة، والسياسة والشحن. كما تم اختيارها أيضًا كشركة رائدة في تقرير جارتنر ماجيك كوادرانت™ لحلول البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس الأساسية لمزودي خدمات الاتصالات، وحصلت على المركز الأول في تصنيف فروست رادار™ للبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس للسنة الرابعة على التوالي في تحليل يغطي شبكات النفاذ الراديوي والنقل والشبكات الأساسية.

مع حلول إريكسون لشبكات النفاذ الراديوي وحلول إريكسون الأساسية ثنائية الوضع السحابي لشبكات الجيل الخامس، تقوم إريكسون حاليًا بتشغيل 37 شبكة من أصل أكثر من 60 شبكة من الشبكات التي تعمل بتقنية الجيل الخامس المستقل بشكل تجاري في العالم.