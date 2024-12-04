عاجل:- تعليمات هامة من المديريات التعليمية لتنظيم التقييمات الأسبوعية لشهر ديسمبر 2024

أصدرت المديريات التعليمية في مصر تعليمات هامة للإدارات التعليمية التابعة لها لتنظيم التقييمات الأسبوعية لشهر ديسمبر 2024.

وجاءت هذه التعليمات بهدف تنظيم وتوزيع التقييمات بشكل مناسب لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، وثانوي) لضمان راحة الطلاب وعدم إجهادهم.

جدول التقييمات الأسبوعية

وفقًا للتعليمات، يتعين على كل مدرسة إعداد جدول خاص بها للتقييمات الأسبوعية، بحيث يتناسب مع ظروف المدرسة، ويتم التنسيق بين إدارة المدرسة والتوجيهات الفنية المختصة لضمان تنظيم سير التقييمات بشكل فعال ومنظم.

كما يجب أن يتم تنفيذ الجدول المعد من قبل المدرسة تحت إشراف الجهات المعنية.

توزيع التقييمات على مدار الأسبوع

لتجنب إجهاد الطلاب، يتم تحديد مادتين كحد أقصى لكل يوم من أيام التقييم، مع التأكد من عدم إجراء جميع التقييمات في يوم واحد.

كما يجب على المدارس نشر الجدول المعد للتقييمات بشكل واضح والإعلان عنه للطلاب، مع اعتماده من قبل إدارة المرحلة التعليمية.

التنفيذ السريع للتعليمات

أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تنفيذ هذه التعليمات ابتداءً من شهر ديسمبر 2024، مع تأكيد أهمية متابعة تنفيذ الجدول وعدم التأخير في تطبيقه على مستوى جميع المدارس.