شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تستقبل وفدًا من طلاب "قادرون باختلاف" بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة



تجسيدا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم ودمج ذوي الهمم والعمل على تمكينهم في المجتمع، استقبل المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، الدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفدًا من طلاب الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية "قادرون باختلاف" وعلى رأسهم المهندسة امل مبدي نائب رئيس اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية في مقر الشركة.



وفي هذا السياق صرح المهندس خالد عباس " نفخر بأن نكون جزءًا من هذه الجهود النبيلة، ونسعد بتقديم التجربة الفريدة لذوي الهمم من خلال زيارتهم لمشاريعنا العمرانية الضخمة، موضحا أن الشركة حريصة دائمًا على استقبال زيارات طلاب "قادرون باختلاف" في العاصمة الإدارية الجديدة وتنظيمها بشكل مستمر مع كافة الجهات.

وأوضح أنه تم إطلاق مبادرة "طريق الحياة" التعليمية مؤخرًا، والتي تهدف إلى خلق مجتمع شامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (SEND) في مجال التعليم، حيث يشمل ذوي الإعاقات المختلفة كالتوحد، وعسر القراءة، إضافةً إلى الاحتياجات العاطفية والاجتماعية والنفسية، وتأتي هذه المبادرة الرائدة بمشاركة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD بالتعاون مع مؤسسة “دبليو إم سي" البريطانية وشركة "كافندش للتعليم".



وأضاف عباس قائلا "نحن ملتزمون بتوفير بيئة ملائمة ومرافق متكاملة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع وأهمهم ذوي القدرات والهمم، وسنواصل العمل بجدية لضمان تحقيق التكافل الاجتماعي وتعزيز دورنا في اندماجهم مع المجتمع وذلك وفقا لتوجهات الرئيس السيسي.

وصرحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا التعاون يأتي في إطار التنسيق والتكامل بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لدعم الجهود في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم داخل المجتمع وتوفير بيئة داعمة ومنحهم فرص متكافئة تُمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم افتتاح أول مركز لاستقبال الأطفال بالمجان لأبناء الموظفات العاملات بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤخرًا، كما سيتم افتتاح مركز أخر بوزارة التضامن الاجتماعي خلال الأشهر المقبلة، وكذلك التنسيق مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على افتتاح المركز الثالث لاستقبال الأطفال بالمجان لأبناء الموظفات العاملات بمقر الشركة، ويأتي ذلك كخطوة أساسية وهامة ضمن أهداف مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تحرص على توفير بيئة صحية وتعليمية آمنة ومتطورة وشاملة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن استقبال العاصمة الإدارية الجديدة لوفد طلاب "قادرون باختلاف" يعكس الاهتمام والرعاية التي توليها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية لأبنائنا من ذوي الهمم والعمل على تمكينهم ودمجهم على مستوى كافة قطاعات الدولة الخدمية والتنموية.



واضاف أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يأتي انطلاقًا من التعاون المثمر والمستمر بيننا، بالإضافة إلى تنفيذ برامج مشتركة للنشء والشباب من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على دمج ذوي الهمم وتمكينهم، وفتح آفاق جديدة لهم للمشاركة في بناء مستقبل مصر.