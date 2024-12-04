قافلة طبية متعددة التخصصات لخدمة 3 قرى بسنورس بالفيوم

تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم وبالتعان مع المستشفى الجامعى بالفيوم نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية موسعة لخدمة أهالى قرى بهيت الحجر والسليين وسنورس البندر بمركز سنورس.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاُ من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقًا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.



وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جعية الأورمان، أن القافلة ضمت كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

مشيرًا إلى إنه يتم شهريًا عمل عدد قافلتين طبيتين شهريا للمرضى الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز محافظة الفيوم وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم.



واختتم شعبان إلى أن الجمعية بمحافظة الفيوم سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

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