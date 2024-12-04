مواعيد امتحانات نصف العام 2024 والجدول الزمني للعام الدراسي 2024-2025

تزايدت معدلات بحث الطلاب وأولياء الأمور حول مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي 2024، مع اقتراب انطلاقها في يناير المقبل 2025.

وقد حددت وزارة التربية والتعليم المواعيد الدقيقة لإجراء الامتحانات لكافة المراحل الدراسية، إضافة إلى موعد إجازة منتصف العام.

مواعيد امتحانات نصف العام 2024

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي:

تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير 2025، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر.

ستُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي أولًا، يليها امتحانات الصف الأول الثانوي في فترة ثانية مع تخصيص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.

امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي:

تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 11 يناير 2025، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر.

كما أعلنت الوزارة أنه لن يتم عقد الامتحانات في أيام أعياد الإخوة المسيحيين (6، 7، 8، 19 يناير 2025) احترامًا للمناسبات الدينية.

امتحانات النقل من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي:

ستبدأ امتحانات النقل للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 1 حتى 16 يناير 2025.

امتحانات الشهادة الإعدادية:

من المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

موعد امتحانات مواد خارج المجموع

سوف تُعقد امتحانات مواد المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع والمواد العملية قبل الامتحانات الأساسية، لضمان سير العملية الامتحانية دون ضغط إضافي على الطلاب.

خطة الوزارة لتنظيم الامتحانات:

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدة إجراءات لضمان سير الامتحانات بأعلى مستوى من الدقة والانضباط:

تُعتبر فترة الامتحانات جزءًا من أيام الدراسة الفعلية ويتم احتسابها ضمن نسبة الحضور المطلوبة قانونيًا.

تأكيد الوزارة على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

توفير التدابير اللازمة لضمان سرية الأسئلة ومنع أي تسريبات.

مراعاة الأعياد والمناسبات الدينية.

إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025

من المتوقع أن تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني 2025 وامتحانات نهاية الفصل