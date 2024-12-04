معلق مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، مواجهة قوية أمام نظيره ساوثهامبتون، مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة تشيلسي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي ضد ساوثهامبتون، مساء اليوم الأربعاء 4 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد ساوثهامبتون، مساء اليوم الأربعاء في تمام التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ساينت ماري.

معلق مباراة تشيلسي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة تشيلسي ضد ساوثهامبتون، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 5 بصوت المعلق الليبي محمد بركات.