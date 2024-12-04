مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي لمشاهدة نجومهم المفضلين سواء في بطولتي البريميرليج أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي. 


تمكن مانشستر سيتي من الفوز بلقب البريميرليج في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 91 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 89 نقطة بينما تراجع ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 82 نقطة. 


مازال ليفربول يواصل احتلاله لصدارة البريميرليج برصيد 34 نقطة بينما يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 25 نقطة وجاء تشيلسي في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.
يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة البريميرليج في الموسم الحالي. 

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معلق مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة


ويستعرض الفجر الرياضي باقي مباريات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج...


- ساوثهامبتون وتشيلسي الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر 
- إيفرتون وولفرهامبتون الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر 
- نيوكاسل يونايتد وليفربول الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر 
- مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر 
- آرسنال ومانشستر يونايتد الساعة 10 وربع مساء بتوقيت مصر 
- أستون فيلا وبرينتفورد الساعة 10 وربع مساء بتوقيت مصر

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