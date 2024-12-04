"اختلفوا فـ خنقها".. إحالة المتهم بقتل زوجته في الأميربة للمحاكمة

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جثة
جثة


أمرت نيابة الأميرية بإحالة عاطل متهم بقتل زوجته خنقًا؛ بسبب خلافات أسرية في منطقة الأميرية إلى محكمة الجنايات.

تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية إخطارا من المستشفى يفيد بوصول ف. أ، البالغة من العمر، 22 سنة، مصابة بحالة اختناق، وتوفيت قبل وصولها إلى المستشفى.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها وبها آثار اختناق، وأن وراء ارتكاب الواقعة هو زوجها بسبب خلافات أسرية بينهما.

وأضافت التحريات أن المتهم نشبت بينه وبين زوجته مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أقدم على إثرها على خنق زوجته بواسطة سلك كهربائي حتى توفيت.
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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