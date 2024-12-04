بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
صلاح
صلاح

استقر آرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على تشكيل الريدز استعدادًا لمواجهة نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة؛ والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

  • حراسة المرمى: كيفين كيليهير
  • خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون
  • خط الوسط: أليكسيس ماك أليستير، دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبيرش
  • خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح
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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

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والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستقوم ببث مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports 2HD بتعليق على محمد علي.

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