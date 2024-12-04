أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 4-12-2024 في الدقهلية

محافظات
الفاكهة اليوم
الفاكهة اليوم

شهدت أسعار الفاكهة في أسواق محافظة الدقهلية، ثباتا في الأسعار، اليوم الاربعاء، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

وتنشر بوابة الفجر أسعار الفاكهة اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية.

أسعار الفاكهة جاءت كما يلي:

موز بلدى 20 جنيه

خوخ طعميه 130 جنيه

كريز سورى. 170جنيه

مانجو سكرى بلدى. 25 جنيه

مانجو صديقه 35 جنيه

مانجو جولك 25 جنيه

مانجو عويسي 70جنيه

مانجو سكرى اسمعلاوى 50جنيه

برقوق سكرى 40 جنيه

مانجو سكرى فاخر 35 جنيه

مانجو زبده. 25 جنيه

تين بلدى 35 جنيه

بلح سيوه. 70 جنيه

تفاح بلدى فاخر 50 جنيه

شهد عراقي 20 جنيه

بطيخ اصفر منجاوى 30 جنيه الكيلو

عنب اسود. 50 جنيه

عنب بناتى احمر 50 جنيه

عنب بناتى ابيض 50 جنيه

عنب رد احمر 25 جنيه

كوز عسل 20 جنيه

بطيخ كبيره. 120جنيه

خوخ سكرى فاخر 50 جنيه

خوخ بلدى فاخر ٥٠ جنيه

كنتالوب عرايشي 20 جنيه

برتقال بلدى قطيع. 20جنيه

تفاح سكرى ايطالي 75 جنيه

تفاح اصفر ايطالي. 75 جنيه

تفاح احمر سورى 100 جنيه

تفاح اصفر سورى 100جنيه

تفاح بولندى 65 جنيه

تفاح لبنانى احمر 65 جنيه

تفاح اخضر (دايت) 150 جنيه

كيوى ايطالي 150 جنيه

كيوى ايرانى 200 جنيه

افوكادو كيني 200 جنيه

اناناس سكرى 150جنيه

اسعار الفاكهة اليوم اسعار الفاكه أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 4 الأسعار اليوم الأربعاء بجميع أسواق مراكز المحافظة محافظة الدقهلية مراكز محافظة الدقهلية ثباتا في الأسعار

مواد متعلقة

فى زيارة مفاجئة..وكيل صحة الدقهلية يحيل المتغيبين في مستشفى بلقاس للتحقيق

محافظ الدقهلية ووزيرة التنمية المحلية يشهدان توقيع عقد غلق وتأهيل مقلب قلابشو ببلقاس

محافظ الدقهلية: يوجه للمرافق برفع كافة الإشغالات بـ”طلخا” وللمرور بتواجد دائم بمجمع المدارس
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- زلزال بقوة 4.8 درجات في تركيا يشعر به سكان مصر

عاجل.. نبأ سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة إنيمبا

بثلاثية نظيفة الزمالك يحقق الفوز على الرجاء بمطروح.. وديا

12 ديسمبر.. نانسي عجرم تلتقي جمهورها في دبي

معلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

عاجل.. أول قرارات هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة

شهر جمادى الآخرة.. دلالاته التاريخية واستقباله عند المسلمين

اسعار البيض اليوم الاربعاء 4-12-2024 في الدقهلية