آخر تطورات إصابة حمزة المثلوثي قبل مباراة الزمالك وإنيمبا

الفجر الرياضي
حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي

خاض التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش ودية الفريق أمام الرجاء بمطروح، المقامة على ملعب النادي.

المثلوثي يخوض تدريبات تأهيلية على هامش ودية الرجاء

أدى المثلوثي تدريبات تأهيلية خاصة بالركض حول الملعب برفقة مواطنه سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق.

ويعاني حمزة المثلوثي من الإصابة بكدمة في القفص الصدري، تعرض لها خلال مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

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ويستعد الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

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