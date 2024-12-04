صحة الدقهلية: إجراء عمليتين ذات مهارة لزراعة القرنية بـ" رمد المنصورة "

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح الفريق الطبى بمستشفى الرمد فى إجراء عمليتين لزراعة القرنية وذلك ضمن مبادرة المركزى لتغطية جراحات زراعة القرنية في كافة المحافظات.

وأكد وكيل الوزارة على التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالدقهلية من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحمما يساهم بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.لافتًا إلى أن المستشفى بصدد إجراء عدد من عمليات زراعة القرنية خلال الفترة الفترة المقبلة

وقال الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أن العملية الأولى كنات زراعة لكل انسجة القرنية فى حين أن الثانية تضمنت زراعة القرنية مع الحفاظ علي النسيج الداخلي لقرنية المريض والتي تتطلب مهارة عالية.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره للفرق الطبية بـ "رمد المنصورة " بقيادة الدكتور أحمد حسان مدير المستشفى والدكتور فادي السيد والدكتورة أسماء اسماعيل علي علاوة على الدكتورة مها صبري والدكتورة وسام نصر على جهودهم المتميزة



اجراء الجراحة

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