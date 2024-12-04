محافظ القليوبية يعد بتوفير فرص عمل للشباب خلال لقاء المواطنين

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاءً مع المواطين بمدينة شبرا الخيمة، وذلك لحل مشاكلهم وطلباتهم.

وشهد اللقاء حشدًا كبيرًا من المواطنين الذين تقدموا بطلبات متنوعة تتعلق بحياتهم اليومية، حيث شملت هذه الطلبات منها توفير سكن مناسب حيث استجاب المحافظ لعدد من الحالات التي تحتاج إلى مسكن، ووعد بدراسة كل حالة على حدة والعمل على توفير الحلول المناسبة والتنسيق مع صندوق الاسكان الاجتماعي التابع وزارة الاسكان لتوفير شقق اسكان اجتماعي لتلك الحالات.

كما بحث عطيه عدد من طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة حيث أبدى اهتمامًا خاصًا بحالات ذوي الاحتياجات الخاصة، ووعد بتوفير عربة طعام لشاب معاق، وتوفير فرصة عمل لشاب كفيف، فضلًا عن تكليف مدير فرع التامين الصحى بالقليوبية بمتابعة حالته الصحية بعد عملية جراحية لم تنجح.

وأكد المحافظ على أهمية توفير فرص عمل للشباب، ووعد بدراسة طلبات المتقدمين وتوفير فرص عمل مناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم كما استجاب لشكاوى المواطنين من رفع إيجارات مساكن ميت نما عمارة رقم 4، وقام بتحديد إيجار ثابت لهذه الشقق بـ 600 جنيه فقط، مما حقق ارتياحًا كبيرًا للمواطنين.

أكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم، مشيرًا إلى أن هذا التواصل هو السبيل الأمثل لحل المشكلات وتلبية احتياجات المواطنين. كما وجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام اللقاء، أعرب المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ القليوبية على اهتمامه بمشاكلهم والاستجابة السريعة لمطالبهم.

جاء اللقاء بحضور كل من عبد السلام الخضراوي وسيد حجازي وريهام عفيفي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة شبرا الخيمة ورئيس حي شرق شبرا الخيمة والاستاذ خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة والمهندس وائل جمعة رئيس مدينة قليوب والاستاذ ايمن عراقي رئيس مدينة القناطر الخيرية والاستاذه ايمان السيد وكيل وزارة القوى العاملة والاستاذة اميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني بالمحافظة.