عاجل:- هزة أرضية بقوة 4.86 درجة على مقياس ريختر شمال دمياط

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في الساعة 11:09 صباح اليوم الأربعاء، هزة أرضية بلغت قوتها 4.86 درجة على مقياس ريختر، وقع الزلزال على بعد 502 كم شمال دمياط.

تفاصيل الهزة الأرضية

حسب الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، وردت تقارير تشير إلى شعور المواطنين بالهزة في بعض المناطق، لكن لم ترد أي تقارير تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة لهذا الحدث.

وقد وقعت الهزة عند خط العرض 35.94 درجة شمالًا وخط الطول 31.76 درجة شرقًا، وعلى عمق 48.8 كم تحت سطح الأرض.

تداعيات الهزة الأرضية

تأتي هذه الهزة الأرضية في وقت حساس، حيث كانت قد انتشرت تحذيرات من الزلازل في المنطقة، خصوصًا من قبل الخبير الهولندي، الذي كان قد تنبأ بحدوث حدث كبير.

من جانبه، أكد المعهد أن الهزة لم تترتب عليها أي تأثيرات سلبية على البنية التحتية أو الأرواح في المناطق المحيطة.