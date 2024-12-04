تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإسبانية لمتابعة مباريات الدوري الإسباني لمشاهدة نجومهم المفضلين سواء في بطولتي الليجا أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

يحتل برشلونة صدارة جدول الليجا في الموسم الحالي برصيد 37 نقطة بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 33 نقطة وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

تمكن ريال مدريد من التتويج بلقب الليجا في الموسم الماضي برصيد 95 نقطة بينما جاء برشلونة في المركز الثاني برصيد 81 نقطة واحتل جيرونا المركز الثالث برصيد 76 نقطة وتراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز الرابع برصيد نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الليجا في الموسم الحالي.

ويستعرض الفجر الرياضي باقي مباريات الجولة التاسعة عشر من الليجا الإسبانية...

- أتلتيك بلباو وريال مدريد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر