مانشستر يونايتد ينضم للصراع على نجم بايرن ميونخ

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أشارت تقارير إنجليزية  عن دخول النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد دائرة الأندية المهتمة بالتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ الفونسو ديفيز.

مانشستر يونايتد ينضم للصراع على نجم بايرن ميونخ 

ويخطط اليونايتد للحصول على خدمات اللاعب بعد معرفة موقف اللاعب من الانتقال إليه، وذلك خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه لم يجدد عقده حتى الآن مع البايرن.
وفي آخر فترة لفت الظهير الكندي العديد من الأندية الأوروبية ووضع ضمن الأسماء التي يريدها ايضا ريال مدريد لتدعيم قائمته في الصيف المقبل، الذي يبدو أنه سيشهد صراعًا على اللاعب حال لم يحسم موقفه قبل ذلك.

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ويستعد النادي البافاري لخوض مباراته المقبلة امام هايدنهايم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الألماني، يوم السبت المقبل الموافق 7 من ديسمبر الجاري.

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