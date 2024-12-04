بتعبر الطريق.. تفاصيل مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها في الجيزة

حوادث
ارشفية
ارشفية

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق في الجيزة
 

كانت تعبر الطريق

وكشفت التحقيقات، أن السيدة أثناء عبورها الطريق اصطدمت بها سيارة، مما أسفر عن مصرعها في الحال
 

بلاغ بمصرع سيدة 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع سيدة في حادث تصادم في الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت طالبة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن مصرعها في الحال، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، بعد التحفظ عليه، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية بمديرية أمن الجيزة تحرر محضر اصطدام سيارة حادث تصادم

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