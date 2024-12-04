أدى ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش المباراة الودية التي يخوضها الأبيض أمام الرجاء بمطروح، على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء.

ناصر ماهر يواصل التأهيل على هامش ودية الزمالك

وخاض ناصر ماهر تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بجانب خوض تدريبات الركض حول الملعب، ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له.

ويعاني ناصر ماهر من إصابة بشد في العضلة الخلفية، والتي غاب على إثرها عن مباراة الفريق الأخيرة أمام غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.