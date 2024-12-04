التعليم تصدر تعليمات هامة لتنظيم التقييمات الأسبوعية لشهر ديسمبر 2024

أصدرت المديريات التعليمية تعليمات هامة للإدارات التعليمية التابعة لها، بشأن تنظيم التقييمات الأسبوعية لشهر ديسمبر 2024، وذلك بهدف ضمان سير العملية التعليمية بسلاسة دون إرهاق التلاميذ.

وقد تضمنت التعليمات مجموعة من النقاط الهامة التي يجب على المدارس الالتزام بها لضمان تنفيذ التقييمات بشكل منتظم.

جدول التقييمات الأسبوعية لشهر ديسمبر 2024

إعداد جدول التقييمات:

يجب على كل مدرسة وضع جدول محدد للتقييمات الأسبوعية وفقًا لظروف المدرسة، بحيث يكون ملائمًا لاحتياجات الطلاب.

التنسيق مع التوجيهات الفنية:

يتعين على المدارس التنسيق مع التوجيهات الفنية المختصة لضمان تنفيذ الجداول بشكل صحيح وبالترتيب المناسب.

عدم إجهاد التلاميذ:

لا يُسمح للمدارس بجدولة أكثر من مادتين في اليوم الواحد لتجنب إجهاد التلاميذ، مما يساعد في تحسين تركيزهم واستيعابهم للمحتوى الدراسي.

متابعة تنفيذ الجداول:

يجب على جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ الجدول المعد من المدرسة لضمان سير التقييمات الأسبوعية وفقًا للضوابط.

الإعلان عن الجدول:

كل مدرسة مطالبة بإعلان الجدول المعتمد للتقييمات الأسبوعية على الطلاب، مع التأكيد على أن الجدول يجب أن يتم اعتماده من قبل المرحلة التعليمية المعنية.

التنفيذ السريع اعتبارًا من ديسمبر

التعليمات تشير إلى ضرورة تنفيذ هذه القرارات بداية من شهر ديسمبر 2024، مع التأكيد على سرعة التنفيذ من قبل المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وتنظيم.