موعد مباراة مانشستر ستي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره فريق نوتنجهام فورست اليوم الأربعاء الموافق الرابع من سبتمبر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتلعب المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست لحساب إطار الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

موعد مبارة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المُكرمة

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست اليوم عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

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