استمرار حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا في الشيخ زايد

حوادث
ارشفية
ارشفية

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة زايد، استمرار حبس المتهمين بسرقة المشغولات الذهبية من داخل فيلا في الشيخ زايد

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين بسرقة المشغولات الذهبية من داخل فيلا في الشيخ زايد، واعترفا المتهمين بارتكابهما للواقعة

اعترافات المتهمين بسرقة فيلا

واعترفا المتهمين، أنهما استغلا فرصة خلوا الفيلا، وتسللا إليها، وفتشا في محتوياتها حتى عثرا على مشغولات ذهبية ومقتنيات أخرى استوليا عليها.

سرقة فيلا

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض فيلا بمدينة الشيخ زايد للسرقة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن اللصوص استولوا على مشغولات ذهبية، ومقتنيات أخرى وفروا هاربين.

بإجراء التحريات تبين أن عاملين، وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين لهما، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وأرشدا عن المسروقات، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

التحقيق مع المتهمين اعترافات المتهمين المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية المشغولات الذهبية سرقة مشغولات ذهبية

مواد متعلقة

ضبط 41275 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية..تعرف عليها

تفاصيل وفاة شاب وإصابة آخر داخل شقة في حدائق أكتوبر

لإبعاده عن العقار.. حبس المتهمين بسحل كلب ضال في الشارع بالهرم

حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا في الشيخ زايد

بعد 6 وقائع..استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية في الجيزة

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا في الشيخ زايد

الأكثر قراءة

عاجل:- زلزال بقوة 4.8 درجات في تركيا يشعر به سكان مصر

عاجل.. نبأ سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة إنيمبا

بثلاثية نظيفة الزمالك يحقق الفوز على الرجاء بمطروح.. وديا

عاجل.. أول قرارات هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة

12 ديسمبر.. نانسي عجرم تلتقي جمهورها في دبي

معلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

شهر جمادى الآخرة.. دلالاته التاريخية واستقباله عند المسلمين

تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي أمام الفرق الأوروبية المشاركة بمونديال الأندية 2025