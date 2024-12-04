مواعيد مباريات كأس ألمانيا اليوم والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
كأس ألمانيا
كأس ألمانيا

تنطلق أربع مباريات اليوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات كأس ألمانيا بموسمه الجديد 2024.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس ألمانيا، والتي ستكون ضمن منافسات دور الستة عشر.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس ألمانيا

كولن ضد هرتا برلين – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فولفسبورج ضد هوفنهايم – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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لايبزيج ضد فرانكفورت – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً مساءً بتوقيت القاهرة.

كارلشروهو ضد أوجسبورج – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة اليوم الأربعاء في كأس ألمانيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس ألمانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الأربعاء، عبر قنواتها.

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