سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 في مصر منتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وذلك لليوم الرابع على التوالي عقب الزيادة التي طرأت على الأعيرة الذهبية يوم السبت الماضي.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب الآن في السوق المصري:

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 4217 جنيهًا للجرام، وهو السعر الذي ظل ثابتًا منذ الزيادة الأخيرة.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 استقرارًا عند 3162 جنيهًا للجرام، وذلك بعد زيادته في الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 21

حافظ سعر الذهب عيار 21 على ارتفاعه الأخير، ليصل إلى 3690 جنيهًا للجرام، بينما يصل مع المصنعية إلى 3790 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، بعد الارتفاع الذي شهده خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل إلى 29520 جنيهًا.

سعر الذهب بالدولار

سجل سعر الذهب بالدولار استقرارًا هو الآخر عند 2658 دولارًا للأوقية، بعد آخر ارتفاع له.