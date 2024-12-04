تعرف على مناطق انقطاع المياه بمدينة المنصورة السبت المقبل

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انقطاع مياه
انقطاع مياه

 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه يوم السبت الموافق 2024/12/7 من الساعة 9:00 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا 2024/12/7 عن منطقة منشية المصطفى بحي غرب المنصورة.

وأوضحت شركة مياه الدقهلية ذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال ربط خط المياه الجديد على خط المياه القائم بمنشية المصطفى بحي غرب المنصورة  .
وتناشد الشركة  المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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