تعرف على مناطق انقطاع المياه بمدينة المنصورة السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه يوم السبت الموافق 2024/12/7 من الساعة 9:00 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا 2024/12/7 عن منطقة منشية المصطفى بحي غرب المنصورة.

وأوضحت شركة مياه الدقهلية ذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال ربط خط المياه الجديد على خط المياه القائم بمنشية المصطفى بحي غرب المنصورة .

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.