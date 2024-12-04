موعد مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
تشيلسي
تشيلسي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على نظيره ساوثهامبتون مساء اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 على ملعب "سانت ماري"، وذلك في إطار الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل البلوز المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة مواجهتين، فيما يتذيل ساوثهامبتون الترتيب برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة 10 مواجهات.

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موعد مباراة تشيلسي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة تشيلسي ضد ساوثهامبتون اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي ضد ساوثهامبتون مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 5HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.

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