استمرار حبس خادمة وزوجها بسرقة عملات أجنبية في بولاق الدكرور

حوادث
ارشفية
ارشفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس خادمة وزوجها لاتهامهما بسرقة عملات أجنبية من داخل مسكن في بولاق الدكرور

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع خادمة وزوجها المتهمان بسرقة عملات أجنية من داخل مسكن مسن في بولاق الدكرور

سرقة مسكن

تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مسن في عقده السابع، يفيد بتضرره من خادمة وزوجها لسرقتهما مبالغ مالية وعملات أجنبية من داخل الشقة محل سكنه 

وباجراء التحريات أمكن ضبط المتهمان وبحوزتهما المبالغ المالية المسروقة.

وحرر محضر بالواقعة، واحيل للنيابة للتحقيق

التحقيق مع خادمة تباشر النيابة العامة بولاق الدكرور النيابة العامة سرقة مسكن قسم شرطة بولاق الدكرور شرطة بولاق الدكرور

مواد متعلقة

ضبط 41275 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية..تعرف عليها

تفاصيل وفاة شاب وإصابة آخر داخل شقة في حدائق أكتوبر

لإبعاده عن العقار.. حبس المتهمين بسحل كلب ضال في الشارع بالهرم

حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا في الشيخ زايد

بعد 6 وقائع..استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية في الجيزة

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا في الشيخ زايد

الأكثر قراءة

عاجل:- زلزال بقوة 4.8 درجات في تركيا يشعر به سكان مصر

عاجل.. نبأ سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة إنيمبا

بثلاثية نظيفة الزمالك يحقق الفوز على الرجاء بمطروح.. وديا

عاجل.. أول قرارات هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة

12 ديسمبر.. نانسي عجرم تلتقي جمهورها في دبي

معلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

شهر جمادى الآخرة.. دلالاته التاريخية واستقباله عند المسلمين

تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي أمام الفرق الأوروبية المشاركة بمونديال الأندية 2025