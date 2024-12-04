محافظ الدقهلية: إعدام أكثر من طن مواد غذائية وعصائر متنوعة وتحرير 173 محضر

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على تكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والمرافق للاطمئنان على توفير الأطعمة والمشروبات المختلفة المطابقة للمواصفات الصحية حرصا على صحة وسلامة المواطنين في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة،وأوضح قيام الإدارة العامة للطب الوقائي "إدارة مراقبة الأغذية "بحملة رقابية للمرور على 268 منشأة.

وأكد محافظ الدقهلية على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة أوجه الرعاية وإجراءات السلامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في جميع أنحاء المحافظة وتوفير مختلف الخدمات الحياتية اليومية لهم في كل مكان بالمواصفات الصحية المطلوبة.

ومن جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة أن حملة إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي قامت بالمرور على 268 منشأة متنوعة خلال أسبوع وقامت بسحب 68 عينة متنوعة للتحليل تشمل مواد غذائية ومياه وخزانات وتم اعدام 834 كيلو أغذية و178 لتر عصائر وتحرير 173 محضرا،وضبط 1586 كيلو أغذية متنوعة مخالفة للمواصفات،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات والتوصية بغلق 79 منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الإستمرار في حملات الطب الوقائي بمديرية الصحة على كافة المحلات والمنشآت الغذائية بجميع المراكز على مستوى المحافظة حرصا على صحة وسلامة المعروض من السلع والأطعمة والمشروبات.