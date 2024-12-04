سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 في البنوك

الاقتصاد
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اليورو

تواصل البنوك المصرية تحديثاتها اليومية لأسعار العملات الأجنبية، حيث أعلنت عن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، والذي شهد تباينًا طفيفًا بين البنوك المختلفة.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 52.41 جنيهًا للبيع، بينما بلغ 52.26 جنيهًا للشراء.

سعر اليورو في البنوك الأخرى

بنك الإسكندرية:
بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 52.10 جنيهًا للبيع، مقابل 51.73 جنيهًا للشراء.

بنك القاهرة:
سجل اليورو في بنك القاهرة 52.36 جنيهًا للبيع، بينما بلغ 52.10 جنيهًا للشراء.

البنك الأهلي المصري:
وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى 52.40 جنيهًا للبيع، مقابل 52.09 جنيهًا للشراء.

بنك مصر:
سجل سعر اليورو في بنك مصر 52.38 جنيهًا للبيع، بينما وصل إلى 52.06 جنيهًا للشراء.

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