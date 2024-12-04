عاجل.. نبأ سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة إنيمبا

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

شهدت مباراة الزمالك الودية أمام فريق الرجاء بمطروح، مشاركة محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

محمد شحاتة يشارك في ودية الزمالك أمام الرجاء بمطروح

وكان محمد شحاتة يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الضامة، تعرض لها في معسكر منتخب مصر الأخير، وخضع على إثرها لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك في الفترة الماضية.

وعاد لاعب الوسط للمشاركة بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية، وشارك في الدقيقة 65 من عمر المباراة الودية أمام الرجاء بمطروح بدلًا من زياد كمال.

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ناصر ماهر يواصل التأهيل على هامش ودية الزمالك

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آخر تطورات إصابة حمزة المثلوثي قبل مباراة الزمالك وإنيمبا

ويستعد الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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