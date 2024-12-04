دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل منزل في العياط

باشرت نيابة الجيزة، التحقيق في نشوب حريق داخل منزل في منطقة العياط دون إصابات

ماس كهربائي

وكشفت التحقيقات الأولية، أن السبب هو ماس كهربائي بداخل المنزل

دون إصابات

وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل منزل نتيجة ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

حريق في منزل

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق منزل دون إصابات في العياط، وتم علي الفور الدفع بقوات الحماية المدنية التي أخمدت الحريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.









