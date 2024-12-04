دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل منزل في العياط

حوادث
ارشفية
ارشفية

باشرت نيابة  الجيزة، التحقيق في نشوب حريق داخل منزل في منطقة  العياط دون إصابات

ماس كهربائي

وكشفت التحقيقات الأولية، أن السبب هو ماس كهربائي بداخل المنزل

دون إصابات

وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل منزل نتيجة ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

حريق في منزل 

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق منزل  دون إصابات في العياط، وتم علي الفور الدفع بقوات الحماية المدنية التي أخمدت الحريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.




 

التحقيقات الاولى اتخاذ الإجراءات القانونية العياط الحماية المدنية منطقة العياط

مواد متعلقة

ضبط 41275 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية..تعرف عليها

تفاصيل وفاة شاب وإصابة آخر داخل شقة في حدائق أكتوبر

لإبعاده عن العقار.. حبس المتهمين بسحل كلب ضال في الشارع بالهرم

حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا في الشيخ زايد

بعد 6 وقائع..استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية في الجيزة

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا في الشيخ زايد

الأكثر قراءة

عاجل:- زلزال بقوة 4.8 درجات في تركيا يشعر به سكان مصر

عاجل.. نبأ سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة إنيمبا

بثلاثية نظيفة الزمالك يحقق الفوز على الرجاء بمطروح.. وديا

عاجل.. أول قرارات هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة

12 ديسمبر.. نانسي عجرم تلتقي جمهورها في دبي

معلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

شهر جمادى الآخرة.. دلالاته التاريخية واستقباله عند المسلمين

تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي أمام الفرق الأوروبية المشاركة بمونديال الأندية 2025