سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية
شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، حيث تراوح بين 13.19 جنيهًا و13.25 جنيهًا للبيع حسب البنك.
فيما يلي تفاصيل الأسعار:
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.25 جنيهًا للبيع، مقابل 13.22 جنيهًا للشراء.
سعر الريال السعودي في البنوك الأخرى
بنك الإسكندرية:
بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.25 جنيهًا للبيع، بينما وصل إلى 13.21 جنيهًا للشراء.
بنك القاهرة:
سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 13.25 جنيهًا للبيع، مقابل 13.19 جنيهًا للشراء.
البنك الأهلي المصري:
وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 13.24 جنيهًا للبيع، بينما بلغ 13.19 جنيهًا للشراء.
بنك مصر:
سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.24 جنيهًا للبيع، مقابل 13.19 جنيهًا للشراء.