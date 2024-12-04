سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، حيث تراوح بين 13.19 جنيهًا و13.25 جنيهًا للبيع حسب البنك.

فيما يلي تفاصيل الأسعار:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.25 جنيهًا للبيع، مقابل 13.22 جنيهًا للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك الأخرى

بنك الإسكندرية:

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.25 جنيهًا للبيع، بينما وصل إلى 13.21 جنيهًا للشراء.

بنك القاهرة:

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 13.25 جنيهًا للبيع، مقابل 13.19 جنيهًا للشراء.

البنك الأهلي المصري:

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 13.24 جنيهًا للبيع، بينما بلغ 13.19 جنيهًا للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.24 جنيهًا للبيع، مقابل 13.19 جنيهًا للشراء.