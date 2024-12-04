انطلاق تصفيات محافظة مطروح إستعدادًا لأولمبياد المحافظات الحدودية

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإيقاد شعلة بدء انطلاق تصفيات محافظة مطروح، من أمام ديوان عام المحافظة إستعدادًا لأولمبياد المحافظات الحدودية فى ثوبها الخامس ، والتى ستقام بمحافظة شمال سيناء تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنظمها وزارة الشباب والرياضة وذلك بحضور الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة وفضيلة الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الازهرية والأستاذة نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح وطلاب التربية والتعليم والمعاهد الازهرية وجامعة مطروح بمشاركة طلاب الكشافة والجوالة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح إلى أن عدد المسجلين بمحافظة مطروح فى الأولمبياد الحدودية ٦٢٧٢١ شاب وفتاة ، وعدد الفرق الرياضية ٢٢٢٣ فريق، وعدد اللاعبين المسجلين ١٩٤١٤ لاعب.

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للقيادة السياسية على الاهتمام بالمحافظات الحدودية وخاصة مع مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان والشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه للرياضة بمطروح.