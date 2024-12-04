تعهدات رئيسية.. ترامب يكشف عن خططه لتحويل أمريكا في أول أسبوع من ولايته

خلال الأسبوع الأول من ولايته المقررة في يناير 2025، يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تنفيذ مجموعة واسعة من الإجراءات التي من شأنها إحداث تغييرات جذرية في سياسات الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يشمل ذلك التحولات في مجالات متنوعة مثل الهجرة، الطاقة، الاقتصاد، والصحة، بالإضافة إلى استهداف "الدولة العميقة" داخل الحكومة الفيدرالية.

في هذا السياق، كشف ترامب عن مجموعة من الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية، مشيرًا إلى أن أول أيامه في البيت الأبيض ستكون حافلة بالقرارات التنفيذية التي تهدف إلى تغيير سياسات سلفه، الرئيس جو بايدن، وبينما يعد البعض من هذه الوعود بتغييرات جذرية قد تكون صعبة التنفيذ في البداية، فإن الفريق الرئاسي لترامب قد بدأ بالفعل في إعداد خطة عمل لتنفيذ العديد منها.

التعليم

في مجال التعليم، تعهد ترامب بتوقيع أمر تنفيذي في اليوم الأول من ولايته لقطع التمويل الفيدرالي عن المدارس التي "تروج لمحتوى عنصري أو جنسي أو سياسي غير مناسب للأطفال".

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع لتحجيم تأثير ما وصفه بـ "التوجهات الليبرالية" في التعليم.

الطاقة والبيئة

فيما يتعلق بالطاقة والمناخ، وعد ترامب بالإعلان عن حالة الطوارئ الوطنية لزيادة إنتاج الطاقة بشكل كبير، فضلًا عن التوقف عن دعم مشاريع الطاقة المتجددة التي وصفها بـ "القاتلة للصناعة".

كما وعد بإلغاء قوانين المناخ التي تبناها بايدن في إطار "الصفقة الخضراء الجديدة"، وكذلك وقف جميع مشاريع الطاقة الريحية البحرية.

الطب والرعاية الصحية

تعهد ترامب بإلغاء سياسات بايدن المتعلقة بالرعاية الصحية، وخاصة تلك التي تتعلق بحقوق المتحولين جنسيًا، فضلًا عن اتخاذ إجراءات لحظر "تشويه الأطفال" جراحيًا في جميع الولايات المتحدة.

الهجرة

في مجال الهجرة، وعد ترامب بإيقاف منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين لأمهات غير مسجلات، وكذلك تنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين في اليوم الأول.

وأكد عزمه على استعادة حظر السفر الذي فرضه في ولايته الأولى على عدد من الدول التي تعاني من الإرهاب.

السياسة الخارجية

في السياسة الخارجية، أكد ترامب على عزمه في إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة من توليه المنصب، متعهدًا بتفعيل جميع الأدوات الدبلوماسية لتقليص التدخل الأمريكي في النزاعات الخارجية.

التكنولوجيا والإعلام

وفيما يخص قطاع التكنولوجيا، تعهد ترامب بإلغاء أمر بايدن التنفيذي الذي يتعلق بالذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه سيعمل على إزالة القيود التي يراها تعيق نمو الابتكار الأمريكي.

كما أشار إلى عزمه في تعزيز حرية التعبير من خلال إصدار أوامر تنفيذية تحارب الرقابة من قبل الشركات الكبرى.

التجارة والاقتصاد

على صعيد التجارة، وعد ترامب بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على السلع المستوردة من الصين وكندا والمكسيك، في خطوة تهدف إلى تقليل الواردات ورفع الحواجز أمام التجارة مع هذه الدول.