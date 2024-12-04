تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي أمام الفرق الأوروبية المشاركة بمونديال الأندية 2025

تاريخ حافل لممثل الكورة المصرية وزعيم القارة الإفريقية أمام الفرق الأوروبية يعكس بريق المارد الأحمر في المحافل الكبرى فاسم الأهلي عندما يذكر يقف له الجميع احترامًا وذلك لما فعله أصحاب الرداء الأحمر على مر تاريخهم منذ إنشاء النادي في عام 1907 ومع بدء العد التنازلي لانطلاق النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامه الجديد في صيف 2025 في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة 32 فريقا خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصنيف الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 وتقسيمها إلى 4 مستويات ،، وستقام قرعة البطولة في يوم 5 ديسمبرالمقبل.

- تصنيف كأس العالم للأندية 2025:

التصنيف الأول: مانشستر سيتي، ريال مدريد، بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، فلامنجو، بالميراس، ريفر بليت، فلومينينسي.

التصنيف الثاني: تشيلسي، بوروسيا دورتموند، إنتر، بورتو، أتلتيكو مدريد، بنفيكا، يوفنتوس، سالزبورج.

التصنيف الثالث: الأهلي، الهلال، أولسان هيونداي، الوداد، مونتيري، كلوب ليون، بوكا جونيورز، بوتافوجو.

التصنيف الرابع: أوراوا رد دايموندز، العين، الترجي، ماميلودي صنداونز، باتشوكا، سياتل ساوندرز، أوكلاند سيتي، إنتر ميامي.

وبعد وقوع ممثلل الكورة المصرية في التصنيف الثالث يستعرض " الفجر الرياضي " تاريخ مواجهات زعيم إفريقيا مع الفرق الأوروبية المحتمل مواجهتها مجددا خلال تلك البطولة.

واجه الأهلي فريق ريال مدريد الإسباني من قبل مرتين كان أولى تلك المواجهات في عام 2002 على ملعب ستاد القاهرة الدولي خلال احتفال الأهلي بحصوله على لقب "نادي القرن الإفريقي" وانتهت تلك المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف قبل أن يعود مجددا لملاقاه المرينغي من جديد في عام 2023 في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والتي انتهت بخسارة الأهلي بنتيجة 4-1. ومن المحتمل مواجهة المارد الأحمر للملكي الإسباني مجددا للمرة الثالثة خلال تلك البطولة.

وفي عام 2006 لعب الأهلي مباراته الوحيده أمام فريق باريس سان جيرمان وديا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي عام 2017 التقى الأهلي فر يق أتلتيكو مدريد الإسبانى والذي حقق فوزا مُثيرا علي المارد الأحمر بنتيجة 3/2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب والتي أُقيمت تحت شعار "معا من أجل السلام".

كما واجه الأهلي فريق بنفيكا البرتغالي من قبل في مواجهتين كانت أولى تلك المواجهات في عام 1962 وذلك بعد أقل من شهر من حصول الفريق البرتغالي على لقب كأس أبطال أوروبا بعد تغلبه على ريال مدريد الأسباني 5 – 3 واستطاع نجوم الأهلي وضيفا الشرف محمد بدوي لاعب المصري وبدوي عبد الفتاح لاعب الترسانة الفوز علي بنفيكا 3 – 2 سجل خلالها الأهداف بدوي عبد الفتاح هدفين وطه إسماعيل هدفا تحت قيادة المدرب الكبير محمد عبده صالح "الوحش" ،، أما المباراة الثانية كانت في عام 2007 علي ملعب ستاد القاهرة ضمن احتفالات القلعة الحمراء بالمئوية وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.