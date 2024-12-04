موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي نادي ليفربول الذي يلعب بين صفوفه المصري محمد صلاح مع نظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ويحتضن ملعب "سانت جيمس بارك"، هذه المواجهة الصعبة والقوية بين فريقي ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

سيتم نقل وإذاعة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.