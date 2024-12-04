موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نظيره فريق مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء الموافق الرابع من سبتمبر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتلعب المواجهة المرتقبة بين أرسنال ومانشستر يونايتد لحساب إطار الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

موعد مبارة ارسنال ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المُكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ارسنال ضد مانشستر يونايتد اليوم عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

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