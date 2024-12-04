‏الناطقة باسم الخارجية الروسية: التصعيد الأخير في سوريا لا يخلو من "الأثر الأوكراني"

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بوابة الفجر

قالت ‏الناطقة باسم الخارجية الروسية، إن التصعيد الأخير في سوريا لا يخلو من "الأثر الأوكراني".

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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