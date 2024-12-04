دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في أكتوبر

حوادث
ارشفية
ارشفية

باشرت نيابة  الجيزة، التحقيق في  اندلاع حريق داخل شقة سكنية في أكتوبر، أن الحريق التهم محتويات الشقة.
 

دون إصابات

وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل الشقة نتيجة ماس كهربائي في إحدى الوصلات الداخلية، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة

حريق في شقة 

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة سكنية في أكتوبر، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.

الإجراءات القانونية السيطرة على رجال الحماية المدنية حريق داخل شقة سكنية حريق داخل شقة داخل شقة سكنية حريق في شقة

مواد متعلقة

بتعبر الطريق.. تفاصيل مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها في الجيزة

استمرار حبس خادمة وزوجها بسرقة عملات أجنبية في بولاق الدكرور

دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل منزل في العياط

استمرار حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا في الشيخ زايد

ضبط 41275 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية..تعرف عليها

تفاصيل وفاة شاب وإصابة آخر داخل شقة في حدائق أكتوبر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدكتور أسامة إمام ومنال عبد القادر يتألقان كخبراء" للألكسو" في المؤتمر التاسع عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي

خلال المؤتمر التاسع عشر لوزراء التعليم العالي.. أسامة إمام ومنال عبد القادر يقدمان «حلولاً مبتكرة» للتعليم والبحث العلمي في العالم العربي

عاجل:- زلزال بقوة 4.8 درجات في تركيا يشعر به سكان مصر

مدرب غزل المحلة: أبناء النادي قادرون على قيادة الفريق.. وسأخدم الفريق في أي مكان

بوتين: اليوم كل ما يأتي من الشرق هو جيد ومثمر

خبر سار.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2025

بلينكن يحمل الأسد وحلفاءه مسؤولية هجمات "هيئة تحرير الشام"

أزمة نفسية.. تفاصيل إنهاء شاب حياته شنقًا داخل منزله في العجوزة