كلية التربية الرياضية بالمنوفية تفعل التدريب الميداني لطلابها بمدرسة النيل الدولية

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جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

تسعى جامعة مدينة السادات لتأهيل طلابها لمواكبة متطلبات سوق العمل في كافة المجالات، حيث تحرص الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة على ضرورة التأكيد على مفهوم الموائمة بين مخرجات التعليم الجامعي والتطور المهني في شتى مجالات العمل، ويظهر السبق في تطبيق هذا المفهوم بقيام كلية التربية الرياضة بالجامعة تحت قيادة الدكتور أحمد عزب، عميد الكلية، والدكتور أحمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. بتفعيل التدريب الميداني الخارجي لطلابها مع مدرسة النيل الدولية. التي يتم التدريس بها باللغة الإنجليزية. وهي المرة الأولى التي يتم تدريب طلاب التدريب الميداني الخارجي بالكلية على تحضير وتنفيذ دروس التربية الرياضية باللغة الإنجليزية. 

ويتم ذلك تحت إشراف وتوجيه مستمر من الدكتور ندا كابوه، والدكتور محمد بكر. المشرفين الداخليين بالكلية، وتعاون راقي ومتميز مع إدارة مدرسة النيل الدولية (فرع مدينة السادات) المتمثلة في الأستاذ محمود حلمي، مدير المدرسة، الأستاذ مصطفى مسعد،رئيس قسم التربية الرياضية والمشرف الخارجي على طلاب التدريب الميداني الخارجي، وكل من الأستاذ يوسف عماد، خلود محمود،  مدرسي التربية الرياضية بالمدرسة. وتضم قائمة طلاب التدريب الميداني الخارجي مجموعة من الطلاب المتفوقين والمتميزين علميًا ورياضيًا على مستوى الكلية، وهن الطالبات: (منار حسام، بسمله محمد، إسراء السيد، ياسمين خالد، أمل أيمن)، والطلاب: (أحمد هشام، أيمن يوسف، إسلام عاطف، يوسف مكاوي).

أحمد الشافعي جامعة مدينة السادات كلية التربية الرياضية مدرسة النيل الدولية مدينة السادات

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