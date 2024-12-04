النيابة العامة تتابع الإجراءات المتخذة من محافظة الإسكندرية بشأن حوادث انهيار شرفات المباني

حوادث
النيابة العامة
النيابة العامة

 

إلحاقًا ببيان النيابة العامة المؤرخ في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، وفي ضوء التوصيات الصادرة من النيابة العامة؛ لتلافي وقوع حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، فقد أفادت المحافظة أنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تمثلت في تشكيل عدد ١٥ لجنة على مستوى الأحياء بنطاق المحافظة؛ لمعاينة تلك العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لهدمها أو ترميمها، والتزام الجهة الإدارية في أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقارات فورًا، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات. هذا، وتؤكد النيابة العامة استمرارها في متابعة كافة الأحياء على مستوى المحافظة؛ لتنفيذ تلك الإجراءات.

الاسكندرية الإجراءات القانونية العقارات الآيلة للسقوط النيابة العامة محافظة الإسكندرية

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