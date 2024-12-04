القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ضيفا ثقيلا على نظيره فريق أتلتيك بيلباو اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر الحالي بستاد سان ماميس في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

