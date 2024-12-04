رئيس جامعة الفيوم يفتتح مسابقة ومعرض الصناعات الصغيرة السادس

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رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم

افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور عرفه صبري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث مسابقة ومعرض الصناعات الصغيرة السادس لطلاب جامعة الفيوم، والذي يقام تحت إشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، وتنظمه إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وذلك بحضور الدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية ولمياء أبو كساب، مدير عام رعاية الشباب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المشاركين بالمعرض، وذلك اليوم الأربعاء 4/12/2024 ببهو المكتبة المركزية.

 

أشاد الدكتور ياسر حتاته، بفكرة تنظيم المعرض كل عام حيث يسهم في تشجيع الطلاب وتبني أفكارهم وتحويلها لصناعات ومنتجات واقعية، مؤكدًا دعم إدارة الجامعة للمشروعات التي يقدمها الطلاب تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في دعم الشباب للعمل الحر.

 

والجدير بالذكر أن المعرض يضم منتجات غذائية وفنية ومشغولات يدوية ومنتجات كيمائية ويشارك فيه 14 كلية من كليات الجامعة.

 

وتتمثل معايير تقييم المعرض أن يكون المنتج من إنتاج الطلاب، وطريقة العرض والأسعار وسيتم تكريم الثلاثة مراكز الأولى.

 

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة تضم الدكتور عبير بياض كلية التربية النوعية، الدكتور عوض عبد التواب، كلية الزراعة، والدكتور علاء الدين عبد اللطيف، كلية الزراعة.

 

 

 

 

 

 

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الفيوم جامعة الفيوم رئيس جامعة الفيوم افتتاح مسابقة معرض الصناعات الصغيرة

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